Palazzo Chigi, Conte: "Il sottosegretario Siri si deve dimettere"

Necessarie le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria per corruzione. A dirlo il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Ho sempre rivendicato - ha detto il premier - per questo governo un alto tasso di etica pubblica, nel caso di specie il sottosegretario, è normale ricevere suggerimenti per modifiche o introduzione di norme, come governo abbiamo responsabilità di discernere e valutare se queste proposte hanno carattere di generalità o se avvantaggiano il tornaconto di singoli. In questo caso la norma non era generale e astratta, ho quindi valutato la necessità di dimissioni del sottosegretario".