Siracusa, raffica di aumenti: dai parcheggi al trasporto scolastico e all'utilizzo dei siti comunali

Il Comune ha limitate risorse finanziare: da qui aumenti in tutta una serie di servizi: dal costo dei parcheggi, all'utilizzo di palestre e siti comunali, dalla quota di compartecipazione al trasporto scolastico al canone dei chioschi di Casina Cuti.

Si tratta di incrementi che vanno dal 20% e al 36%, a secondo del tipo di servizi, approvati dal Consiglio comunale a dicembre scorso in ossequio alle misure correttive indicate dalla Corte dei Conti

Nello specifico quest'ultimo aumenterà del 20% annuo. Le quote di compartecipazione del trasporto scolastico prevede il pagamento d 50 euro per quelle famiglie il cui Isee va da zero a 15.000 euro e 100 euro per coloro il cui Isee è superiore a 15.000 euro. Resterà gratuito il trasporto scolastico per gli studenti residenti a Cassibile e Belvedere.

Rimodulate le tariffe che riguardano la gestione dei siti di proprietà comunale: saranno incrementate del 20% e si va, pertanto dai 300 euro ad evento per il Salone Borsellino, l'ex Convnto del Ritiro, Villa Reimann, l'Istituto musicale Privitera, l'ex Chiesa dei Cavalieri di malta, l'Antico Mercato, e Palazzo Montalto, ai 600 euro per la Galleria Montevergini e l'ex Convento di San Francesco.

Per la celebrazione dei matrimoni civili si dovrà pagare 250 euro per il Salone Borsellino e Villa Reimann, se celebrati negli orari e giorni di apertura egli uffici comunali; la cifra sale a 425 euro in orari diversi e arriva fino a 500 euro il sabato, Stesso discorso per il Teatro comunale ma con cifre diverse: si va dai 700 euro iniziali, ai 1400 del sabato; idem per il Giardino delle Latomie si va dai 500 euro nei giorni di apertura degli uffici comunali ai 1.000 euro il sabato.

I rincari dei parcheggi sono spalmati in tutte le tipologie, dalle strisce blu che arrivano a 1 euro ai check point per i bus turistici, agli abbonamenti per residenti e lavoratori nelle zone in cui insistono i parcheggi a a pagamento.

Aumento del 20% generale anche per l'occupazione del suolo pubblico, del 100% per bar e ristoranti su strade definite di prima e seconda categoria, del 200% su strade di categoria Super.

Rincari anche per l'utilizzo del Campo scuola Pippo Di Natale: 1.500 euro annui per le associazioni, 100 euro per i singoli atleti, 250 euro per le manifestazioni nei giorni festivi e cifre diverse per rugby, calcio a 5 e calcio, a secnda che si tratti di singole partite o di allenamenti. Rimane gratuita la fruizione per i singoli utenti tranne che per la pista e il campo da calcio.

Cambio di tariffe anche per la concessione delle palestre e di altri spazi a secondo del tipo di attività svolta e dell'ampiezza dello spazio.

Aumenti del 20% anche per operazioni di tumulazione, traslazione ed esumazione salme; identico 20% di aumento per le tariffe dei diritti di segreteria, esame e progetto e certificazioni dello Sportello unico dell'edilizia.