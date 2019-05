Siracusa, controlli su strada ad aprile: 52 violazioni sull'uso del telefonino alla guida

Continuano i controlli in borghese delle pattuglie della Polizia municipale a Siracusa.

Ad aprile sono stati 149 i controlli effettuati con il sequestro di 3 mezzi e di un patente: in 52 casi è stata rilevata la violazione dell'uso del telefonino alla guida, in 23 casi i conducenti non indossavano la cintura di sicurezza: Rilevate altre 30 violazioni su mancanza di documenti o assenza della copertura assicurativa.

"L'attenzione non cala - afferma il comandante della Polizia Municipale, Enzo Miccoli - anzi continueremo con la stessa costanza i controlli nella convinzione che siano un ottimo deterrente su alcune violazioni, come l'uso del telefonino mentre si guida, che risultano sempre molto pericolosi".