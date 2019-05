Asd tennis Siracusa, appuntamenti importanti per Veterani Over 50 e D1 maschile

L’Asd Tennis Siracusa sarà impegnata sabato 4 maggio alle 15 nei campi di viale Pantanelli nel primo turno della fase regionale ad eliminazione diretta del campionato Veterani over 50 maschile. Il quintetto composto da Rosario Belmonte (3.3), Salvo Barbagallo (3.4), Antonio Romano (3.5), Antonio Cama (4.1) e Carmelo Trovato (4nc) sfiderà il Circolo Tennis Ragusa con l’obiettivo di ottenere il pass per la fase nazionale.

Nel campionato regionale degli affiliati di serie D1, domenica 5 maggio alle 10 scenderà in campo la squadra maschile, di scena a Pozzallo, al cospetto del Blue Tennis Academy. La compagine aretusea composta da Marco Farina (2.8), Alessandro Miceli (2.8), Alberto Brancato (2.8) e Rosario Belmonte (3.3), non nasconde ambizioni di promozione in serie C e attualmente guida la classifica a pari punti con il Tennis Club Scicli. La squadra biancoverde è reduce dal pareggio casalingo proprio con lo Scicli.