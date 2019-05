Siracusa, al via la riqualificazione della Fonte Aretusa e dell'acquario comunale

Pronti a partire i primi interventi per la valorizzazione della Fonte Aretusa previsti dal bando di gara del Comune di Siracusa e aggiudicati a Civita Sicilia.

Tra le prime azioni l'affidamento di un incarico di consulenza al Museo del papiro di Siracusa e la pulizia della Fonte.

I papiri della Fonte da adesso saranno curati e manutenuti sotto la guida del prof. Corrado Basile che ha già impartito le prime indicazioni tecniche all’Associazione di volontariato di protezione civile ROSS, che si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria del sito.

Nelle prossime settimane saranno analizzate le acque e lo stato di salute degli animali. Al contempo sarà redatto un progetto generale per tutti gli interventi che dovranno essere realizzati e che riguardano oltre che la valorizzazione della Fonte anche la riqualificazione e il rilancio dell’acquario comunale e dei bagni pubblici adiacenti.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla valorizzazione di uno dei monumenti simbolo di Siracusa - ha affermato Renata Sansone, Amministratore Delegato di Civita Sicilia.

“Quello della Fonte Aretusa – ha detto il sindaco, Francesco Italia – non è una semplice pulizia ma un intervento più profondo rispetto al passato perché punta a salvaguardare l'interno microsistema e l'ambiente adiacente e in maniera non più sporadica ma costante. Un esempio virtuoso di collaborazione tra Comune e privati”.