Priolo Gargallo, 1 maggio di controlli su strada: 153 veicoli al setaccio

Uno maggio di intensi controlli per i Carabinieri sul territorio di Priolo Gargallo e Città Giardino. Centocinquantatré veicoli fermati, otto le pattuglie su strada per il contrasto delle violazioni del codice della strada, in particolare guida sotto l’influenza dell’alcool e/o di stupefacenti, e guida di motocicli senza casco.

Una notte di intenso lavoro che ha portato alla sanzione per due giovani alla guida del proprio ciclomotore senza casco, di cui uno sprovvisto di patente ed assicurazione, 4 automobilisti con revisione più volte scaduta, e 2 conducenti alla guida di autovetture sprovviste di assicurazione.

Denunciati, inoltre, piede libero due uomini siracusani, di 36 e 26 anni, alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico riscontrato rispettivamente di 1,82 g/l ed 1,58 g/l, ben al di sopra quindi del limite di 0,5 g/l consentito dalla legge. Segnalati infine alla Prefettura, 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina con contestuale ritiro della patente.

Altre tre denunce per evasione di domiciliari.