Siracusa su Linea Verde Life e presto anche su Rai Storia

Le telecamere di Linea Verde Life, il programma televisivo della Rai, che tratta di eco-sostenibilità ambientale nelle realtà locali del nostro Paese, sono arrivate a Siracusa. La puntata, realizzata con il supporto dell'attività tecnico-amministrativa del servizio Film Commission dell’assessorato alla Cultura, andrà in onda sabato 11 maggio sulla prima rete alle ore 12,20.

Inoltre, sempre grazie al supporto di Film Commission, Siracusa sarà in onda su Rai Storia, mostrando altre bellezze del territorio legate al mito di Dioniso per il Programma “Cronache dal mito”.

La puntata vede anche un prezioso contributo dei giovani attori dell'Accademia dell'Inda, in occasione delle riprese dedicate al Teatro Greco, e la collaborazione del Fai.

Nei giorni scorsi si è effettuato anche un servizio fotografico per realizzare un editoriale di moda per F, settimanale femminile edito da Cairo Editore, le riprese per il progetto “Proagon” dedicato alle scuole, lo spot pubblicitario per la nuova Lambretta e uno shooting fotografico per un brand di moda tedesco, realizzato dalla Etna Productions.