Siracusa, un seminario per illustrate le condizioni del contributo per miglioramento di salute e sicurezza su lavoro

Un contributo a fondo perduto, attivato dall'Inail, per progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di chiarire le condizioni di accesso al fondo e gli interventi che prevede il Bando ISI 2018, Confindustria Siracusa e Inail Siracusa hanno organizzato un seminario per domani, venerdì 3 maggio 2019, a partire dalle 9:30, nella sala conferenze “Ugo Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, in Viale scala Greca 282.