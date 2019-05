Siracusa, termini rottamazione: si aprono le speranze per la proroga presentazione istanze online

La possibilità di rinviare i termini di scadenza (forse di un mese), fissati allo scorso 30 aprile, per la presentazione delle domande per usufruire della rottamazione-ter e per il saldo e stralcio delle mini-cartelle esattoriali, potrebbe presto diventare in realtà. A lanciare l'appello da Siracusa, nei giorni scorsi, il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa, Antonino Butera.

“Sul tema – informa Butera- si sarebbero espressi Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, viceministro e sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Considerato- ricorda Butera- l’enorme successo e la scadenza del 30 aprile in coincidenza con le festività pasquali e i ponti, per andare ancora ulteriormente incontro alle esigenze dei contribuenti, e nello spirito della pace fiscale, avevamo proposto, anche noi, come altri ordini professionali, al ministro la riapertura del termine ultimo da inserire nel Decreto Crescita in fase di conversione. Pare, ma attendiamo conferme attraverso l’emanazione di un provvedimento ufficiale, confermante i rumors, che il termine potrebbe essere prorogato di un mese, quindi al 31 maggio 2019”.