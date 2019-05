Anche Siracusa partecipa alla conferenza finale del progetto Urban-Waste a Bruxelles

Anche Siracusa parteciperà alla Conferenza finale di un progetto innovativo sul turismo sostenibile. Mentre il progetto Urban-Waste si avvicina alla fine di maggio di quest'anno, Bruxelles ospiterà la conferenza finale del progetto dal titolo”Gestione dei rifiuti nel turismo. organizzato da ACR +, martedì 7 maggio.

Undici città e regioni pilota hanno iniziato questo viaggio di tre anni per ridefinire le loro catene del valore del turismo e della gestione dei rifiuti in tutta Europa.

Il progetto mira a sviluppare strategie volte a ridurre la quantità di rifiuti urbani e le strategie per sviluppare ulteriormente il riutilizzo, il riciclaggio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.