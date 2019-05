Siracusa, oltre 2 mln e mezzo per valorizzare il parco della Neapolis

Oltre due milioni e mezzo di euro dalla Regione siciliana per “Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell’area archeologica della Neapolis- I Stralcio”.

I fondi rientrano nel finanziamento nel programma PON Cultura e Sviluppo per oltre 44 milioni di euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

"Con questo provvedimento, voluto fortemente nella scorsa Legislatura, ancora un’altra risposta positiva per il nostro territorio con la valorizzazione funzionale e la riqualificazione dell’area archeologica della Neapolis, fra le più importanti esistenti al mondo." - commenta Vinciullo.