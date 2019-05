Siracusa, è il Pi Greco arcobaleno il logo del Pride 2019

E' il Pi Greco arcobaleno il logo del Pride Siracusa di quest'anno in segno di costante che tende all’infinito. L'evento è organizzato da Arcigay Siracusa in collaborazione con: Amnesty International - Gruppo Italia 85, Arci, Arciragazzi Siracusa 2.0, Ass. Culturale A Bedda Sicilia, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CGIL, Consulta Giovani Avis Regione Sicilia, Donne per le Donne, Giosef Siracusa, Giovani Democratici, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Movimento Federalista Europeo – Sez. di Siracusa, Piazza Grande Femminista, Rete Della Conoscenza, R.E.A. - Rete Emporwerment Attiva, UIL, Unione Degli Studenti Siracusa, Stonewall, ValorAbile e Zuimama Arciragazzi.

"Unità, in un momento storico come quello attuale, all’interno del movimento Lgbt. Perché è fondamentale marciare fianco a fianco, con quanti e quante credono in un mondo più giusto e inclusivo" - ha commentato il portavoce del Siracusa Pride 219, Armando Caravini.