Il Treno storico del gusto farà tappa a Siracusa e Palazzolo Acreide

Farà tappa anche a Siracusa, domenica 5 maggio, il Treno storico del gusto con vagoni di pani e dei dolci votivi degli Iblei. Il percorso comincerà da Licodia Eubea e toccherà i seguenti comuni: Militello Val di Catania, Scordia, Vizzini, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Palazzolo Acreide e Sortino, Canicattini Bagni, Lentini.

Il progetto è stato ideato dall'Assessorato al Turismo della Regione Sicilia in collaborazione con Fondazione FS e Slow Food Sicilia.

“Un’azione di promozione e valorizzazione – commenta il Presidente del GAL Natiblei Vincenzo Parlato, che ha sostenuto l'iniziativa - volta ad un potenziamento dell’attivita’ di marketing territoriale per rappresentare al meglio l’identita’ di questi straordinari luoghi. Crediamo profondamente che la crescita del territorio passi da economia e cultura con programmi di sviluppo sinergici e coordinati tra i comuni, in cui il GAL Natiblei si pone, ancore una volta, con azioni come quella appena esposta, come facilitatore per il territorio ”