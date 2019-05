Tensione in Venezuela, è scontro tra Stati Uniti e Russia

E' scontro tra Stati Uniti e Russia mentre nelle strade in Venezuela la tensione è alta. La crisi nel Paese latinoamericano ha innescato un vero e proprio braccio di ferro tra Washington e Mosca, con accuse reciproche, minacce e toni da Guerra Fredda.

In una burrascosa telefonata ieri, all'indomani del "golpe fallito", come l'ha liquidato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha rinfacciato al collega americano Mike Pompeo di non aver escluso un'azione militare Usa nel Paese.