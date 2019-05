Siracusa, sicurezza stradale: Fratelli d'Italia incontra il dirigente comunale

Incroci stradali e intoppi nella viabilità. Questi i temi dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra una delegazione del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, composta da Antonio Fidelio e dagli avvocati Paolo Cavallaro, Marzia Gibilisco e Christine D'Angelo, ed il dirigente del settore mobilità del Comune di Siracusa dott. Fazio.

"L'amministrazione si è impegnata a risolvere entro il mese in corso, con un progetto risolutivo e definitivo, la problematica relativa alla carenza di sicurezza all'incrocio stradale di via Mazzanti con Via Antonello da Messina" - scrive Fratelli d'Italia in una nota

Rassicurazioni sono state fornite sulla sicurezza di altri incroci stradali, come quello tra viale Tica e via Polibio, e quello tra via Mazzanti e viale Santa Panagia.