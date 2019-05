Siracusa, Ortigia meta preferita da residenti e turisti per la festa del 1° maggio

Migliaia di persone hanno letteralmente invaso ieri il centro storico di Siracusa. Il flusso di visitatori è stato alto sin dal mattino: residenti e turisti hanno scelto Ortigia per trascorrere la giornata di festa del 1° maggio. Ogni vicolo, ogni locale pubblico è stato pieno di clienti e già da metà mattinata i parcheggi sono stati presi d'assalto.

Complice il bel tempo, Ortigia ha offerto ai tanti visitatori il meglio di se con scorci bellissimi da ammirare. Tante le persone che, come nella spiaggetta di Calarossa, hanno colto l'occasione per scendere in spiaggia a prendere il sole.

Piazza Duomo e la zona della Fonte Aretusa e del Lungomare Alfeo hanno accolto migliaia di persone, anticipo di quello che sarà la stagione turistica che ha visto nella giornata di ieri un inizio promettente.

Rovescio della medaglia anche ieri le lunghe file di auto registrate, a partire dal pomeriggio, per raggiungere i centro storico: Via Malta intasata e auto a passo d'uomo a partire da Piazzale Marconi.