Vogue Italia seleziona Siracusa tra gli eventi dell'1 maggio

Tre eventi musicali controcorrente per celebrare la Festa dei Lavoratori selezionati da Vogue Italia e tra queste c'è Siracusa.

Nel'articolo, a firma di Dario Buzzacchi, trova spazio l'appuntamento siracusano al Maniace, in Ortigia, definito "uno degli scorci più belli della Sicilia", con Nu Guinea + Erlend Øye & La Comitiva, viene suggerito, a chi non ama la calca, il Polifonic May 1st Edition, a Fasano e il May Day - Mezzogiorno // Mezzanotte a Roma.

A condire il tutto, la foto di copertina del lungomare di Ortigia.

A darne notizia il indaco Francesco Italia, per l'attenzione mostrata per Siracusa dall’edizione italiana della più nota rivista mondiale di moda e tendenze.