Stelle al merito del lavoro, insigniti 6 siracusani. I NOMI

Sono in 6 i lavoratori provenienti dalla provincia di Siracusa che ieri hanno ricevuto le Stelle al merito del lavoro, conferite dalla Presidenza della Repubblica.

In tutta la Sicilia sono stati, quest'anno, ben 61. Gli altri nuovi maestri del lavoro sono 22 di Palermo, 2 di Agrigento, 10 di Caltanissetta, 13 di Catania, 2 di Enna, 4 di Messina. 2 di Ragusa. Si tratta di lavoratori di imprese private segnalati dalle proprie aziende con almeno 25 anni di servizio continuativi nella stesso posto di lavoro che si sono distinti per perizia, di laboriosità e buona condotta morale e con una espressa capacità di contribuire attraverso invenzioni o innovazioni al miglioramento dei processi produttivi e organizzativi.

La cerimonia, organizzata dalla Prefettura, si è svolta nel teatro Politeama a Palermo.

Questo l'elenco dei 6 premiati della provincia di Siracusa:

ACCETTULLO ANTONIO Augustea S.p.A. – Augusta

BARBAGALLO GAETANO Isab S.r.l. – Priolo Gargallo

GELUARDI GUGLIELMO Isab S.r.l. – Priolo Gargallo

LANZIROTTI ANTONIO Esso Italiana S.p.A. – Augusta

SIRACUSANO FRANCESCO Isab S.r.l. – Priolo Gargallo

TOMASELLO FILIPPO Esso Italiana S.p.A. – Augusta