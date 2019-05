Siracusa, irregolare chiede rinnovo permesso soggiorno: denunciato

Si era presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione chiedendo il rinnovo del permesso di soggiorno ma gli agenti della Polizia di Stato hanno accertato, da un controllo alle banche dati, che l'uomo era irregolare sul territorio nazionale. Per tale motivo è stato denunciato l'egiziano A. G. A. M., 22 anni, residente a Rosolini per non aver ottemperato all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

L'uomo sarà rimpatriato