Silvio Berlusconi operato per occlusione intestinale, ma sta bene

Silvio Berlusconi - si legge in una nota - nella notte del 29 aprile ha accusato sintomi addominali. Una tac ha rilevato uno stato occlusivo a carico del piccolo intestino. È stato sottoposto in serata a laparoscopia esplorativa che ha permesso di diagnosticare e trattare l'occlusione intestinale da volvolo ileale su una briglia aderenziale dovuta ad un intervento di colecistectomia eseguito 40 anni fa. L'intervento è correttamente riuscito ed è risolutivo. Il presidente è in salute e sarà dimesso nei prossimi giorni.