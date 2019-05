Siracusa, garantito il servizio di igiene urbana in Ortigia: Barbagallo "E il resto della città? E le zone balneari?"

Sospeso oggi il servizio di raccolta ad eccezione che per le Utenze Non Domestiche della zona di Ortigia, ma garantito il servizio di spazzamento. Una notizia criticata da Federica Barbagallo, consigliera comunale di Forza Italia, che chiede provocatoriamente "E il resto della città? E le zone balneari? Veramente non si è tenuto conto della spazzatura che si accumula nelle aree extra urbane della città in queste giornate? - dice - Ma non è che per caso state pensando anche di non far pagare la tassa sui rifiuti a chi vive nelle aree extra-urbane anzi, di dar loro un incentivo economico visto che le loro zone ormai fungono indirettamente da una discarica?