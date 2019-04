Lentini, rapina a mano armata in centro scommesse: arrestato un uomo

Si sarebbero introdotti, con il volto travisati e armati di pistola, all'interno di un centro scommesse in piazza della Repubblica a Lentini. Dopo aver minacciato il titolare, i due si sarebbero impossessati della somma di 3mila euro per poi darsi alla fuga. Sul posto la Polizia di Stato ha immediatamente avviato le indagini che hanno portato all'arresto di Alfio Nisi, 43 anni, lentinese, già conosciuto alle forze di Polizia, per i reati di rapina, di detenzione di arma clandestina e di possesso di droga finalizzata allo spaccio.

A casa dell'uomo sono stati rinvenuti i soldi, gli indumenti usati durante la rapina, 100 grammi di marijuana ed una revolver con matricola abrasa.

L’uomo è stato condotto in carcere.