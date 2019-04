Nel Trapanese, tenta di uccidere la moglie con 55 coltellate e poi si lancia da cavalcavia

Avrebbe tentato di uccidere la moglie con 55 coltellate in varie parti del corpo, per poi lanciarsi da un cavalcavia di circa 10 metri. E' successo oggi, all'alba, nel Trapanese, a Mazara del Vallo, dove l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio.

La donna è stata trasferita d'urgenza, nell'ospedale civico di Palermo, dove verrà sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di ricostruire la giugulare gravemente lesionata. L'uomo ha riportato varie fratture