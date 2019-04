Due siracusani precipitati con il camion da un viadotto della Palermo-Catania, sarebbero feriti gravi

Sono rimasti feriti in modo grave l'autista e il passeggero del camion che questa mattina, sull'autostrada A19 Catania - Palermo, è precipitato da un viadotto nell’Ennese dopo aver sbandato. L’incidente, come scrive l'Ansa, sarebbe stato causato da un furgone dal quale si sono staccati due pneumatici.

Le due gomme, finite al centro della carreggiata, hanno fatto da trampolino di lancio al camion.

I due autisti di 59 e 30 anni entrambi di Siracusa sono ricoverati uno in un ospedale di Catania, dove è stato trasportato con l’elisoccorso, e l’altro nel nosocomio di Enna. L’autista del furgone è rimasto illeso.

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia stradale.