Siracusa, scrutatori elezioni europee: venerdì 3 maggio il sorteggio

Saranno 498 gli scrutatori sorteggiati per le 123 sezioni elettorali, più le tre speciali, in occasione delle Elezioni Europee.

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dall'assessore ai Servizi Demografici, Fabio Moschella, composta dai consiglieri comunali Sergio Bonafede, Andrea Buccheri , Carlos Torres e dal segretario Giacomo Alia, responsabile del Servizio Elettorale, venerdì 3 maggio, procederà alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni di domenica 26 maggio.