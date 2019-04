Palazzolo Acreide, firmata concessione per la gestione del Frigo Macello al Comune

Firmata, questa mattina nella sede del Libero consorzio, la concessione per la gestione del Frigo Macello al Comune di Palazzolo Acreide.

La concessione della gestione riguarda la macellazione del bestiame, la gestione della zona frigo e della zona lavorazione carni.

“La Provincia – ha detto il Commissario straordinario, dott.ssa Carmela Floreno – ha cercato di mettere in funzione le strutture realizzate con fondi pubblici per fornire servizi ai cittadini”.

Presenti oltre al Commissario Floreno e al sindaco di Palazzolo, Gallo, hanno preso parte l’ass. regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, Il Segretario generale del Libero Consorzio, Vincenzo Scarcella, il presidente dell’Unione degli Iblei, Paolo Amenta, il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, il consigliere comunale dell’Unione degli Iblei, Pietro Spada e l’ass. comunale ai Lavori pubblici di Palazzolo, Riccardo Messina.