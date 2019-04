Siracusa, "L’importante è la salute": prevenzione gratuita al Parco Commerciale Belvedere

Dal 3 al 5 maggio l'Asp di Siracusa partecipa all'evento “L’importante è la salute” organizzato dal Parco Commerciale Belvedere di contrada Spalla a Melilli, per la prevenzione e valorizzazione della salute.

All'interno del centro commerciale saranno allestiti una serie di ambulatori aperti al pubblico nelle tre giornate dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 contribuendo a diffondere la cultura e l’importanza della prevenzione, coinvolgendo il pubblico in attività di conferenze, visite ambulatoriali, consulti medici, attività di screening gratuiti e informative.

Testimonial d'eccezione saranno: Giuseppe Gibilisco campione del mondo di salto con l’asta, Edoardo Corvaia campione del mondo della nazionale italiana di Canoa Polo, Santino Coppa allenatore Trogylos Priolo 2 volte campione d’Italia, 1 campione d’Europa di basket, Feliciano Di Blasi preparatore atletico mental coach tra le società allenate: Real Madrid, Paris Saint Germain, Udinese, Siracusa e l’indimenticabile campione del mondo di apnea Enzo Maiorca, recentemente scomparso, testimonial emerito delle campagne di screening dell’Azienda per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon retto e dell’utero.

L'iniziativa sarà inaugurata venerdì alle 10.30