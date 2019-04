Cinema, record di incassi per Avengers: oltre 17 milioni di euro

Incassi record per Avengers in Italia che, nei primi 5 giorni, ha superato i 17 milioni di euro. Il film Marvel Studios nel week end ha guadagnato più di 12 milioni con la media di 10.418 euro su 1.164 sale. E con 5.2 milioni nelle prime 24 ore, è il secondo opening più alto di sempre in Italia, il più alto di sempre per Disney Italia, e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale in Italia.