Siracusa, Passanisi: "I Comuni utilizzino i soldi della Regione per il personale"

Utilizzare le risorse stanziate dalla regione siciliana per il personale dei propri Comuni. A dirlo è il segretario generale della Funzione pubblica di Ragusa e Siracusa della Cisl, Daniele Passanisi, esortando i sindaci di Avola, Buccheri, Canicattini, Carlentini, Cassaro, Francofonte, Lentini, Noto, Portopalo, Rosolini, Solarino e Siracusa

“Proprio questo decreto dell’assessorato regionale dimostra la fondatezza delle richieste che questa organizzazione sindacale aveva avanzato già lo scorso gennaio, – ha sottolineato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi – e che proprio per l’insistenza della Cisl nel sollecitare gli enti locali interessati, ha consentito di ottenere l’erogazione del contributo “una tantum” da parte della Regione in favore degli stessi enti locali”.