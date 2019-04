Noto, affidamento del Ballo dell'Unesco: il senatore Giarrusso chiederà al prefetto di verificare infiltrazioni mafiose al Comune

Chiederà di audire il prefetto i Siracusa per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nel Comune di Noto e valutarne lo scioglimento.

Questo quanto ha preannunciato il senatore del M5S, Michele Giarrusso, in qualità di capogruppo in Commissione Antimafia. La richiesta prende le mosse dall'inchiesta giornalistica di Paolo Borrometi riguardante l'affidamento dell'organizzazione del ballo dell’Unesco. Secondo quanto denunciato dall'inchiesta , infatti, la manifestazione sarebbe stata affidata a Rino Albergo, già condannato per mafia.

"Un evento organizzato, con i soldi dei cittadini e dei turisti, e affidato al capomafia di Noto Rino Albergo, - scrive Giarrusso - è una vergogna inaccettabile. L’inchiesta giornalistica di Paolo Borrometi dovrebbe fare riflettere sull’utilizzo dei fondi pubblici. Non si può far finta di nulla e scherzare con le Istituzioni, la fiducia e le tasche dei cittadini”.