Siracusa, Lentini e Priolo, licenziamenti collettivi allo Sma: 28 esuberi

Le grosse perdite economiche registrate dal Gruppo Sma nei punti vendita siciliani sia nel 2017 che nel 2018 hanno indotto i vertici societari ad assumer la decisione di avviare licenziamenti collettivi. Ne sono stati programmati 264 in tutta la Sicilia, di questi 28 riguardano 4 punti vendita della provincia di Siracusa: nello specifico 6 licenziamenti riguarderanno il punto vendita di viale Scala Greca e 8 in via Tisia, entrambi a Siracusa; 9 sono programmati a Lentini e 5 a Priolo.

La misura viene ritenuta dalla società indispensabile e senza possibilità alcuna di applicare misure alternative.

Il sindacato unitario è già sul sentiero di guerra e ha programmato per domani la prima iniziativa di sciopero.