Siracusa, 2,3 milioni di euro per l’ex Museo Archeologico Nazionale

La Regione siciliana ha emanato un decreto con il quale stanzia la somma di 2.300.000 euro per i lavori di recupero e conservazione dell'immobile sede della Soprintendenza dei beni culturali di Siracusa, Ex Museo Archeologico nazionale di Piazza Duomo. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

"In particolare, la somma stanziata è stata così suddivisa: 500.000 euro per l’anno 2019, 1.200.000 euro per l’anno 2020 e 600.000 euro per l’anno 2021." - spiega Vinciullo