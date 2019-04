Avola, entra in Giunta Giuseppe Costanzo: assessore al Turismo

Entra in Giunta comunale Giuseppe Costanzo, esperto in comunicazione e vice direttore di banca, come assessore al Turismo.

Il sindaco Luca Cannata, così lascia una per nominare Costanzo. La legge permetterebbe ad Avola di avere altri due assessori oltre ai 5 già in Giunta, ma il primo cittadino ha deciso di prevederne uno soltanto portando a sei i componenti.

"Una nomina – spiega il sindaco Cannata – utile per seguire l'intera programmazione estiva della città, dalla pulizia degli arenili ai servizi offerti sul lungomare alla manutenzione delle spiagge. Vogliamo farci trovare pronti a una stagione che si preannuncia ancora più forte e importante del passato. Il turismo è al centro del nostro programma, le attività ricettive stanno lavorando bene e questo crea occupazione e indotto".