Siracusa, prevenzione incendi: il sindaco Italia firma l'ordinanza per disporre gli interventi di pulizia

Ad un passo dal caldo estivo arriva l'ordinanza del sindaco per la prevenzione incendi. Il primo cittadino, Francesco Italia, vieta, dal 15 Giugno al 30 Settembre, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di: accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio senza autorizzazione dei Vigili del Fuoco; parcheggiare su aree in presenza di erba secca;

I proprietari, di fondi rustici, aree agricole, villette e quant'altro dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, ed al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 20 metri.

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6,00;

- Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;

- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a metri 10,00 dalle macchine ed ai cumuli di frumento e/o paglia;

- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc dovrà essere effettuato a motore spento;

- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e per ogni trattore uno di almeno litri 8,00;

- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

- Dovranno essere applicati, in punti visibili all’aia, cartelli con la dicitura “Vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.

Sono previste sanzioni da 51 a 10mila euro