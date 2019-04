Francofonte, oltre 800mila euro per la messa in sicurezza dell’Istituto Dante Alighieri

Finanziamento del Miur per 822.122,00 euro ottenuto dal Comune di Francofonte per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri.

A darne notizia è Bruno Marziano, esponente del Partito democratico. "La forza della pubblica amministrazione sta nel fatto che un’opera pubblica viene pensata da una compagine amministrativa,spesso progettata da un’altra,finanziata dai suoi successori e realizzata da altri ancora dopo di loro. - ha detto - E tutti quanti possono ben dire di avere lavorato per il bene comune e tutti quanti dovrebbero avere l’onestà intellettuale di riconoscerlo."