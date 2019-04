Siracusa, mobilità sostenibile: via libera a Put e Pums

Disco verde dalla IV commissione consiliare, presieduta dal consigliere Ferdinando Messina, a Piano Urbano Mobilità Sostenibile e Piano Urbano del Traffico.

Oltre quattro mesi di lavoro che hanno portato alla votazione favorevole dei consiglieri Mangiafico, Messina, Spataro, Impallomeni, Ricupero, Gradenigo, Costantino Muccio, Basile e Bonafede. Contraria solo la consigliera Russoniello. Assenti i consiglieri Alota, Favara, Buonomo e Trigilio.

Importante sottolineare la classificazione di “Area filtro ZTL” in tutta la zona Umbertina a partire da piazzale Marconi ormai resa durante le ore di attivazione della ZTL di Ortigia una barriera di autovetture per l’entrata e l’uscita da Ortigia.

Tra le proposte:

- La zona omogenea denominata via Dei Mille indicata erroneamente “Area filtro ZTL” trovandosi all’interno della ZTL dovrà essere ricompresa nella zona omogenea ZTL Ortigia e quindi classificata “Zona Traffico Limitato”.

- La zona omogenea Umbertina “A1”, così come perimetrata dal Prg vigente, dovrà essere classificata “Area filtro ZTL” così come indicato nel seguente stralcio di piano.

Adesso il dibattito passa in Consiglio comunale.