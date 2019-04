Ugl Siracusa a Palermo per il tour "Lavorare per Vivere"

Ci sarà anche una delegazione siracusana Ugl al tour ‘Lavorare per Vivere’, sarà presente il Primo Maggio a Palermo in Piazza Politeama, in ricordo delle vittime sui luoghi di lavoro”, dove sarà presente anche il Segretario Generale Francesco Paolo Capone.

Quest'anno, avendo registrato un aumento di oltre il 10% dei decessi sui luoghi di lavoro, le sagome bianche saranno 1029 (come lo scorso anno) alle quali saranno aggiunte 104 sagome rosse per rendere plasticamente visibile la drammatica differenza tra il 2018 e il 2019.