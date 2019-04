Pachino, furto in casa di anziani: denunciata una donna

Avrebbe convinto due anziani coniugi ad entrare nella loro abitazione con l'inganno per poi mettere a segno un furto. Il tutto è accaduto lo scorso 29 marzo in un appartamento a Marzamemi, frazione di Pachino.

I due hanno denunciato il fatto alla Polizia di Stato che ha avviato immediatamente le indagini fino a ieri, quando è stata denunciata una donna, F.F., 49 anni di Noto, già conosciuta alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato in abitazione.