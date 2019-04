Siracusa, Di Salvo nella Giunta esecutiva nazionale dell’Ucsi

Il giornalista Salvatore Di Salvo, Presidente provinciale Ucsi di Siracusa e Consigliere nazionale, è stato nominato componente della Giunta esecutiva nazionale dell’Ucsi. Di Salvo è il primo siracusano a far parte della Giunta esecutiva nazionale dell’Ucsi e il secondo siciliano dopo Gaetano Rizzo, che ha ricoperto l’incarico per due mandati.

"Sono molto orgoglioso di questo importante riconoscimento - ha sottolineato Salvatore Di Salvo subito dopo la nomina - Fornirò il mio massimo contributo affinché le tematiche attinenti alla nostra professione e alla storia dell'Ucsi, che si intrecciano con la dottrina sociale della Chiesa possano essere, in questo sessantesimo della fondazione approfondite. In questo nuovo servizio all’Ucsi darò il mio umile e modesto contributo. Un grazie, infine ai dirigenti regionali dell’Ucsi Sicilia, al consulente ecclesiastico e alla sezione provinciale di Siracusa per il loro continuo sostegno”.