La protesta per l'ospedale Trigona di Noto arriva a Siracusa, giovedì 2 maggio corteo e sit in sotto la sede dell'Asp

"Lo abbiamo cantato in coro: "non ci fermeremo mai". Così recita un post su facebook del gruppo sorto a difesa e tutela dell'ospedale Trigona di Noto dopo il trasferimento a Siracusa del reparto di ostetricia e ginecologia. Il gruppo intende lottare contro quello che considera "un vero e proprio smantellamento del presidio ospedaliero".

Il gruppo come fa ben intendere non si arrende, tutt'altro e per il 2 di maggio ha organizzato il trasferimento della protesta nel capoluogo aretuseo.

"Stavolta andremo a Siracusa per farci ascoltare meglio. Canteremo ancora sotto la sede dell'Aspa "non ci fermeremo mai".

Tutto è stato organizzato a puntino dall'assemblea dell'Unità di crisi Sanitaria alla presenza del Sindaco di Noto Bonfanti e del Presidente, Vincenzo Adamo : sarà messo a disposizione qualche bus con partenza dal Pantheon alle 9,00 per coloro che non possono raggiungere Siracusa con mezzo proprio. Alle 11 corteo di protesta che partirà dal Piazzale Stazione. Il corteo sarà preceduto da tamburi e sbandieratori e da striscioni. Attraverserà Corso Umberto 1°, il Foro Siracusano, Corso Gelone fino alla rotonda con Viale Paolo Orsi, Corso Gelone in corsia di discesa, consegna di istanza al Direttore dell'Asp, Ficarra.