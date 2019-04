Siracusa, i militanti di CasaPound ripuliscono il parco di piazza Euripide

Ripulito dai militanti di CasaPound Siracusa il parco di Piazza Euripide.

“A seguito di numerose segnalazioni e richieste pervenute presso la nostra sede da parte dei cittadini stessi del quartiere – si legge in una nota del movimento – abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e migliorare una situazione di degrado ormai inaccettabile, uno spazio verde abbandonato a se stesso in un quartiere già colmo di difficoltà".