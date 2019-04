Siracusa, appello di Granata per la tutela del patrimonio materiale e immateriale

Un appello e una proposta alla Soprintendenza, alla impresa e alla cittadinanza per una maggiore attenzione verso la tutela del patrimonio materiale e immateriale della Città. E' stato lanciato dall’assessore alla Cultura e al Patrimonio Unesco Fabio Granata.

“Dobbiamo ripulire e tutelate tutti i siti culturali - scrive in una nota Granata - anche quelli minori o considerati tali. Non è più possibile vedere offesi alcuni monumenti dall’erba alta o dal materiale di risulta dei gestori di spazi pubblici. Serve un intervento immediato, rigoroso e condiviso, che metta insieme le istituzioni (oltre le competenze), l’associazionismo e l’impresa privata. Il Comune per primo - conclude - deve fare subito molti “passi avanti”, così come la Regione, le imprese e gli stessi cittadini”.