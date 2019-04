Il Siracusa batte il Catanzaro e conquista la salvezza. Crispino super eroe para due rigori

Vittoria e salvezza per il Siracusa che può contare su un super Crispino.

Per l' ultima in casa Raciti non può disporre di Ott Vale, squalificato, al suo posto Fricano.

Partita piacevole sin dalle prime battute e la prima conclusione è di Ciccone al 7', di poco alta.Al 8' replica azzurra un tiro di Parisi viene deviato in angolo. Tiro velenoso di Iuliano al 9', bravo Crispino a deviare. Problemi muscolari per Parisi, al 14' dentro Souare. Al 20' altra conclusione dalla distanza di Fischnaller. Al 33' Ciccone si guadagna un calcio di punizione da posizione pericolosa: blocca Crispino. Un minuto dopo bello scambio Catania- Vazquez, siluro dell' argentino alto. Al 38' altro tiro da fuori di Iuliano, Crispino risponde in due tempi. Ci prova Daffara al 44', conclusione abbondantemente alta.

In pieno recupero Siracusa in vantaggio: cross di Souare e Vazquez di testa sigla l' ottavo gol in campionato.

Nella ripresa con i calabresi sbilanciati in avanti, gli azzurri cercano di sfruttare gli spazi. Al 57' cross di Russini si salva in extremis il Catanzaro, poi lo stesso numero 26 costringe Furlan alla deviazione.

Al 64' fallo di Fricano su Fischnaller in area calcio di rigore parato da Crispino. Al 67 altro calcio di rigore, fallo di Daffara da ultimo uomo che viene espulso. Crispino si ripete e dice no a Bianchimano. Al 70' ancora Crispino strepitoso su Fischnaller. Malgrado l' inferiorità numerica e i sei minuti di recupero, gli azzurri resistono e possono festeggiare.

"Dedico la salvezza ai ragazzi che sono stati encomiabili - ha detto il tecnico azzurro, Ezio Raciti - un grande girone di ritorno con vittorie pesanti. Oggi è stata una grande vittoria contro una Delle squadre più forti del campionato. Il successo e la salvezza sono meritati. Voglio spendere una parola per Fricano, anima della squadra. Partita elettrizzante con due rigori parati, Crispino aveva esordito bene con il Catania, ha chiuso alla grande. Non è tempo di bilanci, godiamoci la salvezza. Condividi questa salvezza con presidente e Ds. Orgoglioso dei complimenti ricevuti da Paolo Lombardo".

"Due rigori parati in cinque minuti è qualcosa di straordinario - ha commentato il portiere Crispino - nel primo ho utilizzato l' intuito, nel secondo ho aspettato sino alla fine. Futuro? Mi godo questa bellissima salvezza., Poi vedremo"