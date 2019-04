Siracusa, al Santuario ieri la benedizione del cotone

Una grande commozione ha contraddistinto ieri l’apertura della teca che custodisce la Madonna delle Lacrime per la benedizione del cotone a conclusione del rito. La teca di vetro è rimasta aperta durante tutta la Santa Messa fino alla benedizione del cotone. Una novità ha contraddistinto la cerimonia: dopo che i sacerdoti hanno benedetto i rotoli di cotoni, il Rettore ha chiesto a tre donne di poggiare il cotone sul cuore della Madonna, come avvenne il primo giorno della Lacrimazione quando Antonina Giusto e la cognata si accorsero, intorno alle 8 del mattino che la Madonna stava lacrimando.

Il Rettore del Santuario, Aurelio Russo, durante l’Omelia ha ricordato il ruolo delle donne coraggio nella storia di Gesù e nel cammino verso la Resurrezione, "le uniche a rimanere accanto a Gesù dall’inizio alla crocifissione, dalla discesa della Croce al seppellimento, per essere poi premiate la mattina della Resurrezione, diventando le prime Testimoni di Cristo Risorto".