Caso Siri, Conte incontrerà il sottosegretario probabilmente dopo lunedì

Conte rientrerà da Pechino domenica notte e martedì ripartirà per la Tunisia. È molto probabile dunque che l'incontro con il sottosegretario Siri non avvenga lunedì ma nei giorni successivi. Lo precisa Palazzo Chigi.

"Non sono un giudice. Non è certo con l'approccio del giudice che affronterò il problema". Così Conte replica poi a chi gli domanda dell'intervista in cui il ministro dell'Interno afferma che il premier non è un giudice e che non sono emersi "atti concreti" a carico di Siri.