Siracusa, 1 maggio a Cassibile con #PRIMATUTTI

#PRIMATUTTI: è il titolo che la Cgil e la Flai hanno dato alla festa del 1 ° maggio che quest’anno si svolgerà, dalle 17 alle 20, nello spiazzale antistante la chiesa del marchese Loffredo di Cassibile.

Hanno già aderito la Caritas (diretta espressione dell’Arcidiocesi), il Comune di Siracusa, l’associazione “Luciano Lama”, l’Anci, la Croce Rossa, Emergency, Arci, Accoglirete, Cia, Confagricoltura, Stonewall Glbt, Cna, Collettivo Antigone, C.I.A.O.

"Altre adesioni sono in arrivo – riferisce Roberto Alosi, segretario generale della Cgil di Siracusa - e questo sta a indicare come questa battaglia veda oggi in campo tante forze sociali, istituzionali, e datoriali. A quanti lavorano in condizioni illegittime se non disumane e a tutti i migranti che approdano nel nostro territorio vorremmo dedicare il nostro 1 Maggio, offrendo un momento di festa, di arte, di cultura e di convivialità inclusiva. Il diktat è: costruiamo un ponte di alleanze che renda onore al principio di umanità e al diritto al lavoro e alla dignità per tutti".