Noto, in possesso di 300 grammi tra hashish e marijuana: 2 arresti

Due persone arrestate e un minore denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti ieri a Noto.

Si tratta di Antonino Restuccia, 29 anni, e Corrado Leonetti 24 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sottoposti a perquisizione personale e domiciliare tutti e tre, sono stati trovati in possesso di circa 300 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisa in dosi.

Restucia e Leonetti sono stati ristretti agli arresti domiciliari.