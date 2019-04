Siracusa, chef Guarneri cucina per Linea Verde Life

La splendida terrazza dell'abitazione dell'avvocato Pucci Piccione che si affaccia su Piazza Duomo, ha ospitato ieri una registrazione di Linea Verde Life. La troupe della trasmissione di Rai 1 è stata per 4 giorni a Siracusa e la puntata realizzata andrà in onda l'11 maggio.

Ieri, insieme a Federica De Denaro, lo chef Giovanni Guarneri ha cucinato pasta con filetti di sgombro e patata di Siracusa condito con olio extravergine di oliva dei monti Iblei.

Come scrive e tiene a precisare Carmelo Maiorca di Slow Food, in un post su facebook: "Il pesce è stato pescato a Terrauzza dalla barca di Fabio Quadarella e del padre, che utilizzano una rete a maglie larghe per evitare catture di esemplari giovanili. Insomma, in sintonia con le campagne di sensibilizzazione che Slow Food, anche in collaborazione con l'Area marina protetta del Plemmirio".