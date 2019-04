In Sicilia si vota in 34 Comuni

Quasi mezzo milione di elettori oggi è chiamato al voto in Sicilia. Urne aperte dalle 7 alle 23, per eleggere sindaci e consiglieri in 34 comuni, compreso Caltanissetta, unico capoluogo di provincia dove si voterà, come in altri 6 comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio si svolgerà il 12 maggio. Negli altri 27 comuni, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, viene eletto chi conquista più voti al primo turno.

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne.