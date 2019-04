Canicattini Bagni, giovani Lupetti del branco “Roccia della Pace” incontrano il sindaco

Incontro e confronto questa mattina a Palazzo Municipale di Canicattini Bagni dei giovani Lupetti del branco “Roccia della Pace” del gruppo Scout “Canicattini 1” con il Sindaco Marilena Miceli.

Un incontro non casuale che nasce dal lavoro sull’educazione alla “cittadinanza” che li ha visti impegnati in questi mesi con la guida dei loro Capi, nell’ambito del progetto educativo di gruppo, che prevede la scoperta del proprio territorio e della propria città.

Il tutto affrontato attraverso un gioco, con un personaggio guida, il Marchese Mario Daniele Partexano (1637–1719), rifondatore della città, di cui lo scorso Marzo si è ricordato il 3° centenario della morte, VIII Barone del Feudo di Canicattini al quale aggiunse il nome del feudo “Bagni”, ricevendo il titolo di 1° Marchese di Bagni dal Re Carlo II.

Il Marchese, tornato a far visita al proprio borgo dopo centinaia di anni, non si sente a proprio agio, si sente disorientato in una cittadina che non riconosce più. Tutto è cambiato, il vecchio borgo è cresciuto, per cui, per abituarsi alle nuove sembianze del feudo chiede aiuto ai Lupetti della “Roccia della Pace”, affidando loro, di volta in volta, delle missioni.

Un compito impegnativo che porta i piccoli esploratori canicattinesi in giro per il territorio: per trovare dei luoghi simbolo, in particolare beni di pregio come il Liberty, o dei luoghi meno conosciuti da collocare su una mappa, fotografarli con un selfie e disegnarli; scoprire la toponomastica stradale e da dove si origina; saper individuare le attività commerciali e produttive della città dividendole per settori.